Ir a Noticias Breves Especialistas en aeronáutica criticaron la situación de los vuelos comerciales Capital Federal, 8 set (Agencia NOVA) - La película “Fuerza Aérea Sociedad Anónima” dirigida por el ex piloto Enrique Piñeyro se estrenó en los cines, y paralelamente a ello comenzaron a llover denuncias sobre el manejo de los vuelos comerciales en la Argentina. Por tal motivo, luego de ver los hechos de corrupción e inoperancia (un operador que no sabía hablar inglés) en el Aeropuerto Argentina 2000, el Estado decidió que los vuelos civiles dejarán de estar en manos de la Fuerza Aérea (metodología que quedó desde la dictadura) para pasar a ser controlados por la Secretaría de Transporte nacional. En ese sentido, el representante de la Asociación de Pilotos de Líneas Argentinas, Jorge Pérez Tamayo, se presentó en el programa “El juego limpio”, que conduce el Dr. Nelson Castro y se emite por la señal de cable Todo Noticias todos los jueves de 22 a 23.30, allí comentó que “lo que nos ayuda a nosotros a tratar de seguir solucionando los problemas no teniendo las condiciones óptimas es que ya estamos acostumbrados”. “Acá hay un tema para remarcar, y es que la seguridad ha sido degradada. Lamentablemente tengo notas de la Fuerza Aérea que decían que nosotros hacíamos las denuncias y las publicaciones para conseguir exclusivamente un beneficio económico”, continuó. Por su parte, César Salas, de la Asociación de Controladores Aéreos, adujo que “un controlador aéreo gana aproximadamente 1.500 pesos, lo que lo obliga a tener otra actividad, a la que se suma la fatiga y la falta de protección entre otras cosas”. En tanto, el líder de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico, Juan Papalardo, aseveró que “los empresarios buscan ganar dinero en poco tiempo y con poca inversión y esto genera presión laboral, acelerar tiempos y demás. Hay mecánicos sancionados porque quieren relevar fallas en un registro técnico de vuelo, eso es imposible”. Por último, agregó que “no puede ser que la autoridad de aplicación -que es juez y parte de la investigación- tenga inspectores que viajan con viáticos pagados por la empresa, que usan fondos destinados para capacitación para pagarlos. Hay demasiados ilícitos que se están cometiendo en el país como para armar un organismo independiente y funcional”. (Agencia NOVA)