Un informe del Senado de EEUU dice que no hay pruebas del vínculo entre Sadam y Al Qaeda Washington, 8 set (El Mundo) - Un informe del Senado de EEUU, que se basa en análisis de la CIA de 2005, ha concluido que no hay pruebas sobre un presunto vínculo entre el derrocado dictador iraquí Sadam Husein y la red terrorista Al Qaeda, lo que ha dado más argumentos a los demócratas que critican la guerra en Irak. El informe, divulgado por el Comité Selecto de Inteligencia del Senado, dice que el Gobierno de Sadam "no tenía una relación, ni apoyaba, o se hacía la vista gorda sobre (Abu Musab al) Zarqawi y sus socios". Antes de la invasión de EEUU en Irak, en marzo de 2003, el Gobierno del presidente George W. Bush había insistido en que la presencia de Al Zarqawi en territorio iraquí comprobaba el vínculo entre Sadam Husein y Al Qaeda. Zarqawi, el "número dos" de Al Qaeda en Irak, murió tras un ataque aéreo estadounidense en junio pasado. El senador demócrata Carl Levin, miembro del Comité, afirmó que el informe pone de manifiesto "los esfuerzos incesantes, falsos y engañosos" del Gobierno de Bush por vincular a Sadam Husein con los terroristas de Al Qaeda. La Casa Blanca ha tratado de minimizar el impacto del informe al señalar que su contenido no ofrece novedades y que la invasión tuvo apoyo bipartidista en el Congreso. El portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, ha recodado que durante 2002 y 2003 "miembros de ambos partidos echaron un buen vistazo a los informes de inteligencia que teníamos y llegaron a la misma conclusión sobre lo que estaba pasando". La divulgación del informe, que analiza los datos de inteligencia previos a la invasión -y la información entregada por exiliados opuestos al régimen de Sadam-, coincide con una serie de discursos del presidente Bush sobre la guerra en Irak y su importancia como epicentro de la lucha antiterrorista. La guerra en Irak y el descontento popular en torno a ese conflicto bélico se perfilan como los asuntos más importantes para los comicios legislativos del próximo 7 de noviembre en EEUU.