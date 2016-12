Ir a Noticias Breves Kirchner felicito al presidente electo de México, Felipe Calderón Buenos Aires, 8 set (DyN) - El Jefe de Estado Néstor Kirchner envió hoy un mensaje de felicitaciones al presidente electo de México, Felipe Calderón, "por su triunfo electoral". "Reciba usted en nombre del pueblo argentino y en el mío propio, un cálido y afectuoso saludo. Hago votos para que durante su mandato como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, impulsemos el fortalecimiento de las relaciones bilaterales", aseguró Kirchner en su misiva, difundida por la Cancillería. Mas allá de los acuerdos comerciales que ambos países profundizaron, la relación entre Kirchner y el ex mandatario Vicente Fox sufrió un importante deterioro, a partir del protagonismo que tuvo el mexicano en la Cumbre de las Américas que se realizó en Mar del Plata en noviembre del año pasado. Allí Fox se convirtió en el brazo derecho del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, e intentó por todos los medios de relanzar el ALCA, incluso poniendo en juego la relación política con la Argentina, lo que mereció que Kirchner no le dirigiera la palabra durante la ceremonia inaugural. Ahora, luego de la polémica entre Calderón y el candidato de la izquierda mexicana, Andrés López Obrador, que llevó a las reñidas elecciones ante la justicia de ese país, Kirchner reconoció al nuevo mandatario. "Estoy convencido que podremos alentar negociaciones para profundizar los acuerdos ya existentes, así como promover las inversiones recíprocas, impulsando la integración desde una perspectiva amplia, con vistas a lograr una mayor complementación económica y consensos regionales", enfatizó Kirchner. En el último párrafo de la misiva dirigida a Calderón, el santacruceño señaló que "me valgo de esta oportunidad tan propicia para reiterarle el mayor de los éxitos durante su gestión, y lo saludo con mi más alta y distinguida consideración".