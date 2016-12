Ir a Noticias Breves Unión Europa apoya reforma del FMI Helsinki, 8 set (AP) - La Unión Europea dijo el viernes que apoya la reforma del Fondo Monetario Internacional para darle a las economías en desarrollo más presencia, pero no a costa de la fuerza que tienen los europeos en la organización. El ministro de Finanzas de Finlandia, Eero Heinaluoma, cuya nación detenta durante seis meses la presidencia rotativa de la UE, dijo que el bloque apoya un plan para darle más poder de voto en el FMI a China, Corea del Sur, México y Turquía, como parte de un programa a dos años para reformar la cúpula del organismo y tomar en cuenta el crecimiento económico de Asia. Pero Heinaluoma, quien habló con la prensa antes de un encuentro de ministros de finanzas del bloque europeo, dijo que "no ha habido propuestas claras" para darle a los 25 miembros de la UE una sola representación en el FMI, compuesto por 184 países, en lugar de una por cada nación miembro. "Necesitaremos más tiempo", dijo. Jean-Claude Juncker, ministro de Finanzas de Luxemburgo y jefe del grupo de 12 funcionarios de naciones que usan el euro, dijo que la actitud europea con respecto a la reforma del FMI es constructiva, aunque indicó que "Europa no es la parte del mundo que debería emprender iniciativas grandes aquí". Las pequeñas naciones europeas, como Holanda y Finlandia, se oponen a una sola representación europea en el organismo. El tema de la reforma será sometido a votación en los encuentros anuales del FMI y el Banco Mundial a realizarse en Singapur este mes.