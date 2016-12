Ir a Noticias Breves Venezuela: el gobierno ha logrado que 4,5 millones salgan de la pobreza Caracas, 8 Set (ABN) - Desde 1999 y hasta el primer semestre de 2006, han salido de la pobreza un millón 50 mil personas, a lo que hay que sumar los 3,47 millones de seres en que aumentó la población en el mismo período y que no forman parte de los hogares en situación de pobreza, por lo que se puede decir que esta gestión ha logrado que 4,5 millones de venezolanos no formen parte del sector de menores ingresos. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidas a la llamada línea de pobreza, método que se aplica en Venezuela desde 1995, dan porcentajes tomando como 100% la población del país para el momento de sacar las cuentas. Por lo anterior, si se dice que desde el segundo semestre de 1998 la pobreza estaba en 50,4% y en el mismo período de 2006 se ubica en 39,7%, se podría concluir que la reducción es de sólo 10 puntos porcentuales. Sin embargo, no se debe olvidar que la población aumenta, y en el caso venezolano ese incremento fue de 14%, por lo que al logro de disminuir el porcentaje de pobres también es importante sumar el hecho de que el crecimiento vegetativo de la población no se haya traducido en más personas con un ingreso menor al costo de la canasta normativa. Ahora bien, a pesar de lo positiva de las cifras, no se puede pasar por alto el fuerte impacto que la conflictividad política de 2002, pero sobre todo el sabotaje petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003, tuvieron sobre la economía del país y cómo detuvieron y hasta hicieron retroceder la recuperación económica nacional. Entre el segundo semestre de 1998 y el mismo período de 2001, la pobreza se había reducido cinco puntos porcentuales, lo que representó en términos absolutos que 281 mil 268 personas dejaron esta situación. Sin embargo, entre 2002 y 2003 la cifra se revirtió llegando la pobreza total a 62,1%, lo que se tradujo en un aumento respecto al segundo semestre de 2001 de unos drámaticos 4 millones de personas. Es decir, con la recuperación económica subsiguiente, que ya lleva 10 trimestres consecutivos, no hay que superar una pobreza como en 2001, de 10 millones 931 mil personas, sino una de 14,9 millones de personas (final de 2003). Pero el sabotaje petrolero tuvo incluso consecuencias más profundas en el nivel de vida de los venezolanos. Además del llamado método línea de pobreza, el INE manejó en los censos de 1980, 1990 y luego, desde mediados de los 90, de manera contínua, un método llamado Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Con el NBI el Instituto, antes Oficina Central de Estadística e Informática (Ocei) busca definir la pobreza pero no por el ingreso familiar sino por razones más estructurales. En este indicador se evalúan varios aspectos Según las cifras que van desde 1997 hasta 2001, items como niños de 7 a 12 años que no asisten a la escuela, viviendas inadecuadas y sin servicios básicos mostraron pequeñas variaciones entre 1999 y 2001 siempre hacia la baja, pero mostraron incrementos de entre dos y cuatro puntos porcentuales entre 2002 y 2003, para volver a bajar drásticamente de 2004 en adelante. Por ello, no es descabellado pensar que de no haber ocurrido el golpe de Estado y el sabotaje petrolero de 2002-2003, seguramente los niveles de pobreza medidos por ingreso y de manera estructural serían mucho menores que los observados actualmente.